Генштаб назвал точные сроки осеннего призыва

Служить призывникам предстоит 12 месяцев.фото: duma.gov.ru--> Во вторник, 1 октября, в России стартует осенний призыв, отправка со сборных пунктов начнётся 15 октября, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.
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