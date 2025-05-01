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Ширли Мэнсон: "Меня вдохновляла любовь, живущая внутри меня"

Ширли Мэнсон: "Меня вдохновляла любовь, живущая внутри меня"

Garbage, альтернативная рок-группа, основанная в 1993 году, готовится к насыщенному 2025 году. Помимо живых выступлений приближается выход восьмого студийного альбома коллектива под названием Let All That We Imagine Be the Light (с англ.

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