Ширли Мэнсон: "Меня вдохновляла любовь, живущая внутри меня"

Garbage, альтернативная рок-группа, основанная в 1993 году, готовится к насыщенному 2025 году. Помимо живых выступлений приближается выход восьмого студийного альбома коллектива под названием Let All That We Imagine Be the Light (с англ.
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