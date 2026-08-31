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Газета.ру

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Педагог Мирошин: учителю стоит дарить букет за 1,5-3 тысячи рублей

Педагог Мирошин: учителю стоит дарить букет за 1,5-3 тысячи рублей

На День знаний учителю лучше всего дарить букет, стоимость которого составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей.

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