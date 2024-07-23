Председатель ПК ВСНП встретился с заместителем спикера нижней палаты парламента Японии

Пекин, 22 июля /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в понедельник в Пекине встретился с заместителем спикера Палаты представителей /нижняя палата парламента/ Японии Банри Кайэдой.
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