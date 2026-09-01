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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Дюрен хочет получать более 40 млн долларов в год, «Детройт» предлагает 35 млн

« Детройт » и Джейлен Дюрен все еще далеки от соглашения по новому контракту. По информации инсайдера ESPN Тима Макмэна, 22-летний центровой хочет получать более 40 млн долларов в год, тогда как «Пистонс» предлагают пятилетний контракт со средней зарплатой 35 млн за сезон.

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