Джейлен Дюрен хочет получать более 40 млн долларов в год, «Детройт» предлагает 35 млн

« Детройт » и Джейлен Дюрен все еще далеки от соглашения по новому контракту. По информации инсайдера ESPN Тима Макмэна, 22-летний центровой хочет получать более 40 млн долларов в год, тогда как «Пистонс» предлагают пятилетний контракт со средней зарплатой 35 млн за сезон.