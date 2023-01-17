Военное обозрение

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В Киеве назвали количество закупленных с начала российской СВО беспилотников всех типов

В Киеве назвали количество закупленных с начала российской СВО беспилотников всех типов

Украина подписала контракты на производство и закупила большое количество новых беспилотников с начала российской специальной военной операции, такую информацию озвучил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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