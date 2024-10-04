Слова посла ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса о обязательной продаже земель Молдавии иностранцам были правдой, неудобной для Майи Санду и Урсулы фон дер Ляйен, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, 4 октября в Telegram-канале.
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