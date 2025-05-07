Политика как он...
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Политика как она есть

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  • sylpfide sylpfide
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В ГД предложат проект о дополнительном отпуске родственникам участников ВОВ

В ГД предложат проект о дополнительном отпуске родственникам участников ВОВ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается предоставить работникам, имеющим родственные связи с ветеранами Великой Отечественной войны до шестой степени включительно, дополнительные десять дней оплачиваемого отпуска.

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