В ГД предложат проект о дополнительном отпуске родственникам участников ВОВ

Политика как она есть

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается предоставить работникам, имеющим родственные связи с ветеранами Великой Отечественной войны до шестой степени включительно, дополнительные десять дней оплачиваемого отпуска.