В ГД предложат проект о дополнительном отпуске родственникам участников ВОВ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается предоставить работникам, имеющим родственные связи с ветеранами Великой Отечественной войны до шестой степени включительно, дополнительные десять дней оплачиваемого отпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии