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Шоу-бизнес: Дарила роскошные подарки, а потом лишила всего: Что стало с миллионами самой нестарой жены Прохора Шаляпина

Шоу-бизнес: Дарила роскошные подарки, а потом лишила всего: Что стало с миллионами самой нестарой жены Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин - один из самых необычных феноменов отечественного шоу-бизнеса. Его имя уже давно стало нарицательным, а белоснежная улыбка и подчеркнутая любовь к сибаритству — фирменным знаком.

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