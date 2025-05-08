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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Володин о возвращении россиян: «Мы за здоровую конкуренцию, чем сильнее соперники, тем интереснее»

Володин выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе. — Твой друг Александр Галлямов поздравил тебя с серебром чемпионата мира словами: «В следующий раз, если без меня, будет первое».

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