Поражение «Зенита» от ЦСКА после стычки, 1-я осечка «Краснодара», золото Дикиджи, Валиева, Степанова и Букин без нейтрального статуса, старт сезона КХЛ, поул Гасли и другие новости

1. В 7-м туре Альфа-Банк РПЛ «Зенит» потерпел домашнее поражение от ЦСКА – 1:2. Матч начался со стычки , спровоцированной Сергеем Семаком и Жоао Виктором, продолжился пенальти за фол Соболева и голом самого Александра, а завершился спорным эпизодом и решающим ударом Ивана Облякова на 98-й минуте.