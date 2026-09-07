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Царьград

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Российская молодежка встретится с Северной Македонией 28 сентября

Российская молодежка встретится с Северной Македонией 28 сентября

Молодежная сборная России проведет три товарищеских матча осенью: 28 сентября с Северной Македонией в Скопье, а также 2 и 5 октября с Сербией в Стара-Пазове.

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