МВД России предлагает внести изменения в Положение о проведении государственной геномной регистрации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2023 г. № 1027

В открытом доступе для общественного обсуждения размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о проведении государственной геномной регистрации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2023 г.
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