Действия Китая по вытеснению вертолета ВМС Австралии из воздушного пространства над Желтым морем носили обоснованный, безопасный и законный характер -- Минобороны КНР

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- Действия вооруженных сил Китая по вытеснению вертолета военно-морских сил Австралии из воздушного пространства над международными водами Желтого моря носили обоснованный, профессиональный, безопасный и законный характер.
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