Вице-губернатору Хабаровского края предъявили новое обвинение

Лидия Фролова

не понимаю почему за ними не смотрят: счета,тел. разговоры ..куда ездит...каки любовницы... с кем шашни крутят.. с какими бандитами связаны.. как семья .. чем занимается должно бы создано по примеру возможностей напакостить народу,государству... ,которыми они сплошь и рядом злоупотребляют, в сибир. селах главы поселений за взятки наслаил на людей радикалов черных и все ...где5 власти...где ФСБ... где полици долбаная... ходяит фуражки тазиком носят пуза разъели... ТЬФУ на ВАС...!!! и белые враги есть- хохолы