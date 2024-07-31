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Вице-губернатору Хабаровского края предъявили новое обвинение

Вице-губернатору Хабаровского края предъявили новое обвинение

Задержанному по делу о взятке вице-губернатору Хабаровского края Евгению Никонову предъявлено новое обвинение.

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Комментарии
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Лидия Фролова
не понимаю почему за ними не смотрят: счета,тел. разговоры ..куда ездит...каки любовницы... с кем шашни крутят.. с какими   бандитами  связаны.. как семья .. чем занимается должно бы создано по примеру  возможностей  напакостить народу,государству... ,которыми они сплошь и рядом злоупотребляют,    в сибир.  селах главы  поселений за взятки наслаил на людей радикалов черных  и все ...где5 власти...где ФСБ... где полици долбаная... ходяит    фуражки тазиком носят пуза разъели... ТЬФУ на ВАС...!!! и белые враги   есть- хохолы
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