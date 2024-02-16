Поймали последнего сутенера: завершено расследование дела о проституции

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении последнего участника группировки, обвиняемого в организации занятия проституцией, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии