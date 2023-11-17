Финляндии пригрозили тяжелыми последствиями после закрытия границы с Россией AlexCoderФинляндии пригрозили тяжелыми последствиями после закрытия границы с Россией AlexCoder Пока Москва только готовит ответные меры Власти Финляндии объявили, что в ночь на 18 ноября закроют четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией.