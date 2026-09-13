Путин и Собянин открыли метро в Красногорск: 610 тысяч пассажиров

В Москве активно разрабатывают проект продления Рублево-Архангельской линии метро до Красногорска. Новые станции "Красногорск" и "Изумрудные холмы" обещают улучшить транспорт для 610 тысяч человек к 2030 году.
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