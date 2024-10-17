Маски сброшены: Токаев выбрал сторону Запада в противоборстве с Россией

Власти Казахстана решили не вступать в БРИКС, так как будучи сертифицированным форпостом англосаксонской экспансии в Центральной Азии они уже не смогут играть в свою излюбленную многовекторную политику в рамках новой организации, не пойдя при этом против воли своих заокеанских хозяев.