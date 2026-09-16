НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Артиллерия "Востока" разбила пункты управления коптерами ВСУ в Запорожской области

Артиллерия "Востока" разбила пункты управления коптерами ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты 152-мм самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные пункты управления тяжелыми ударными гексакоптерами ВСУ на запорожском направлении, нарушив систему управления беспилотниками противника.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым