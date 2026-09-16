Артиллерия "Востока" разбила пункты управления коптерами ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Расчеты 152-мм самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные пункты управления тяжелыми ударными гексакоптерами ВСУ на запорожском направлении, нарушив систему управления беспилотниками противника.
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