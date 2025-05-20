Мэр Мариуполя обещает увековечить память освободителей города

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал о предстоящем мероприятии в честь освободителей города. Памятное событие пройдет на берегу Азовского моря, чтобы увековечить вклад российских военнослужащих и строителей в восстановление Мариуполя.
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