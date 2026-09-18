Профессор Питер Кузник из Вашингтона на Всемирной общественной ассамблее в Москве подчеркнул значимость Красной армии в освобождении человечества от нацистского рабства.
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