Расписание 30 тура РПЛ: проходных матчей не будет. Турнирные расклады перед последним туром

Лена Мисько

🥩 Ожидания перед последним туром Завтра закрываем очередной сезон, который хотелось бы поскорее забыть. Завтра для нас не будет ни «часа Х», ни радости, ни глобального разочарования. Вот несколько мини-интриг, чтобы наблюдать за этим действом было не совсем скучно. 🛑Какое место займет «Спартак»? Ниже 5-го уже не рухнем, да и еврокубков нет, поэтому какая разница? Официальными лицами неоднократно озвучивалось, что итоги сезона – после его окончания. А футболисты должны быть мотивированы и приложить все силы, чтобы порадовать болельщиков. Несмотря на падение общего уровня, РПЛ – непростой чемпионат, конкурентная борьба в котором вполне реальна. Учитывая подбор игроков, гигантские затраты и статус клуба, 3-е место для «Спартака» – результат неудовлетворительный. И всё же лучше, чем ничего. Насколько вероятно выиграть бронзовые медали? Для этого нужно, чтобы ЦСКА и «Динамо» не просто синхронно потеряли очки, а набрали одно на двоих. Скажем мягко: маловероятный исход. 🛑Что с эмоциями Станковича и тренерского штаба? Деян признал, что вылет из кубка стал для игроков большим ударом. Кажется, для него лично – тоже. В матче против «Крыльями» серб, как и его помощники, был непривычно тих. Прогулочный темп поединка, перевес красно-белых по счёту и количеству футболистов на поле этому только способствовали. Подобные обстоятельства – редчайшее исключение. Чаще происходит наоборот и тогда на нашей скамейке разгорается пожар. Последнее – одно из главных впечатлений на финише сезона, да и вообще. Не нужно ждать следующего сезона, чтобы начать исправляться. 🛑Что с тактикой? Первая эмоция, как и в первом вопросе, – похер. Правда же? Один матч не может стать почвой для серьёзных выводов. Тем более, в последнем туре. Однако против «Крыльев» Станкович неожиданно перестроил команду на схему с 3 ЦЗ. Возможно, это просто «подгон» расстановки под стартовый выбор игроков, но всё равно интересно. Тщетные тактические поиски Деяна – одна из тем этой весны. 🛑Основа или смешанный состав? Наш тренер сказал, что не было смысла рисковать лидерами в матче с «Крыльями». А против «Химок»? Если мы собираемся выигрывать, сильнейшие должны оказаться в старте. Как минимум, Маркиньос и Барко. При этом, почему бы не дать шансов тому, кто хорошо проявил себя неделю назад? Например, Мангашу и Солари. Посмотрим, насколько тренерский штаб гибок в выборе. 🛑Станет ли Угальде лучшим бомбардиром чемпионата? Не использовав несколько моментов в матче с «Ростовом», Манфред повторил прошлогодний антирекорд: 12 матчей подряд без забитых голов. Будет очень неприятно, если серия продолжится. Другая проблема – в последних турах раззабивался Даку. У албанца уже 14 голов. Он вполне может закинуть «Оренбургу» ещё парочку и тогда сравняется с Угальде. Короче, Мэнни лучше не искушать судьбу, а закончить сезон на мажорной ноте. 🛑Реакция болельщиков? В свете грядущего введения фан-айди в кубке России, игра с «Ростовом» может стать последней домашней, которую посетили организованные болельщики «Спартака». Клуб работает над созданием новой фан-базы. Этой весной посещаемость домашних матчей красно-белых ни разу не опускалась ниже 16 тысяч. Пару дней назад в прессе прозвучала информация, что на «Химки» ожидается 18 тысяч зрителей. В это верится слабо, потому что за сутки до игры в продаже есть билеты почти на все нижние сектора. Да. Не так мы хотели завершать сезон. Увы.