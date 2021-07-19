Американский производитель вакцины работает над планом банкротства

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) рассматривает возможность создания и последующего банкротства дочерней организации, которой передадут обязательства по судебному разбирательству в деле об одном из ее продуктов, сообщает Reuters.
Американская компания Johnson & Johnson (J&J) рассматривает возможность создания и последующего банкротства дочерней организации, которой передадут обязательства по судебному разбирательству в деле об одном из ее продуктов, сообщает Reuters.
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