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Американский производитель вакцины работает над планом банкротства

Американский производитель вакцины работает над планом банкротства

Американская компания Johnson & Johnson (J&J) рассматривает возможность создания и последующего банкротства дочерней организации, которой передадут обязательства по судебному разбирательству в деле об одном из ее продуктов, сообщает Reuters.

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