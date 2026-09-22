Страны ЕС настаивают на сокращении бюджета, ИИ взламывает компании, а британский городок просится в США: обзор зарубежных СМИ

Страны Евросоюза категорически настаивают на сокращении предложенного Еврокомиссией нового семилетнего бюджета ЕС, однако фактически никто из европейских лидеров не готов согласиться на урезание конкретных ключевых статей расходов, пишет издание Politico со ссылкой на председателя Евросовета Антониу Кошту.
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