Замглавы ЕР в Госдуме: фракция примет решение о членстве Марченко на следующей неделе

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Александр Борисов заявил РИА Новости, что решение о членстве во фракции депутата Евгения Марченко фракция примет голосованием на следующей неделе.