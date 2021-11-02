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Замглавы ЕР в Госдуме: фракция примет решение о членстве Марченко на следующей неделе

Замглавы ЕР в Госдуме: фракция примет решение о членстве Марченко на следующей неделе

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Замруководителя фракции ЕР в Госдуме Александр Борисов заявил РИА Новости, что решение о членстве во фракции депутата Евгения Марченко фракция примет голосованием на следующей неделе.

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