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Кевин Гарнетт: «Селтикс» будут жалеть об обмене Брауна. Зачем разрушать то, что хорошо работает?»

Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт полагает, что «Селтикс» в случае с Джейленом Брауном совершили ту же ошибку, что и «Тимбервулвз», которые обменяли Карла-Энтони Таунса в «Никс».

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