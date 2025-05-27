«Мы на 100% открыты для съемок в России!»

Создатели хоррора «Верни ее из мертвых» — австралийские режиссеры-близнецы Дэнни и Майкл Филиппу — хотели бы устроить свои гастроли в России, обожают наше фестивальное кино и не отказались бы от экранизации русской литературы.
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