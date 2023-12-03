Армия Израиля заявила об обнаружении в Газе 800 шахт туннелей ХАМАС

Татьяна Бушмелева

Такое заявление это оправдание для легковерных то что бы перепахать жилые районы вместе с жителями, захватить эти земли вместе с месторождением углеводородов. И ведь те же израильтяне будут жить спокойно на это кладбище ходить по костям убитых ими мирных жителей и ныть жалобно о холокосте! Психи и садисты!