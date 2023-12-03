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Армия Израиля заявила об обнаружении в Газе 800 шахт туннелей ХАМАС

Армия Израиля заявила об обнаружении в Газе 800 шахт туннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля заявила в воскресенье, 3 декабря, об обнаружении в секторе Газа свыше 800 шахт туннелей ХАМАС.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Такое заявление это оправдание для легковерных то что бы перепахать жилые районы вместе с жителями, захватить эти земли вместе с месторождением углеводородов. И ведь те же израильтяне будут жить спокойно на это кладбище ходить по костям убитых ими мирных жителей и ныть жалобно о холокосте! Психи и садисты!
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