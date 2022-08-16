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Сотрудники полиции в Архангельской области вернули похищенные денежные средства трем пожилым женщинам, пострадавшим от мошеннических действий

Следователи Следственного управления УМВД России по Архангельской области вернули изъятые у злоумышленника деньги трем жительницам Архангельска в возрасте от 79 до 87 лет, пострадавшим от действий мошенников.

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