«Мы вступаем в этап реализации»: Макрон и Мерц обсудят ядерное сдерживание и будущий бюджет ЕС

ПАРИЖ, 16 июля, ФедералПресс. На встрече в Брюле президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут двусторонние переговоры в рамках совета министров, где главной военной темой станет координация в сфере ядерного сдерживания.