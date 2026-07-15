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«Мы вступаем в этап реализации»: Макрон и Мерц обсудят ядерное сдерживание и будущий бюджет ЕС

«Мы вступаем в этап реализации»: Макрон и Мерц обсудят ядерное сдерживание и будущий бюджет ЕС

ПАРИЖ, 16 июля, ФедералПресс. На встрече в Брюле президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут двусторонние переговоры в рамках совета министров, где главной военной темой станет координация в сфере ядерного сдерживания.

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