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В ходе исследования рака почки были выявлены факторы, которые определяют исключительный ответ на иммунотерапию

Йельский университет и ведущие исследователи из Института рака Даны Фарбер и Онкологического центра доктора медицины Андерсона Техасского университета опубликовали результаты нового исследования, проливающие свет на причины, по которым некоторые пациенты с метастатическим светлоклеточным почечно-клеточным раком (mccRCC) лучше реагируют на иммунотерапию.

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