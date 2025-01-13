В ходе исследования рака почки были выявлены факторы, которые определяют исключительный ответ на иммунотерапию

Йельский университет и ведущие исследователи из Института рака Даны Фарбер и Онкологического центра доктора медицины Андерсона Техасского университета опубликовали результаты нового исследования, проливающие свет на причины, по которым некоторые пациенты с метастатическим светлоклеточным почечно-клеточным раком (mccRCC) лучше реагируют на иммунотерапию.