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  • Виктор Луговой
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Вышла бесконечная ИИ-игра. Ее можно увидеть в Steam

Вышла бесконечная ИИ-игра. Ее можно увидеть в Steam

В Steam вышла бесконечная визуальная новелла DREAMIO: AI-Powered AdventuresИгра «Dreamio: AI-Powered Adventures», новаторская игра, разработанная российским создателем Олегом Скутте, официально вышла в Steam и отличается инновационным использованием нейронных сетей для формирования результатов решений игрока.

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