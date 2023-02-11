Астрономы обнаружили кольцо материала, окружающее карликовую планету, что за орбитой Нептуна

Астрономы из Университета Шеффилда недавно обнаружили кольцо из вещества вокруг карликовой планеты Квавар, которая находится за пределами орбиты Нептуна.
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