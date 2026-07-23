Эль-Ниньо предрекли усиление до экстремального уровня

Наблюдающееся сейчас климатическое явление Эль-Ниньо рискует стать экстремальным. Об этом предупредил австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто в разговоре с РИА Новости.
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