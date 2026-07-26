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Газета.ру

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Путин: Россия чувствует себя спокойно и уверенно в Арктике

Россия будет и дальше осваивать Арктику, страна чувствует себя спокойно и уверенно в этом регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на мероприятии, посвященном Дню ВМФ, передает РИА Новости.

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