Фәнис Кәлимуллин – Рәшит Ваһапов ролендә: «Умырзая» спектакле кабат сәхнәдә

Журналист Раил Садретдинов Кариев театрының яңа премьерасы – Татарстанның атказанган артисты Фәнис Кәлимуллинның юбилее хөрмәтенә яңартылган «Умырзая» спектакле турында яза, Фәнискә юбилей уңаеннан «халык артисты» исеме бирелеп өлгермәвенә борчыла.
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