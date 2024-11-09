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Фәнис Кәлимуллин – Рәшит Ваһапов ролендә: «Умырзая» спектакле кабат сәхнәдә

Фәнис Кәлимуллин – Рәшит Ваһапов ролендә: «Умырзая» спектакле кабат сәхнәдә

Журналист Раил Садретдинов Кариев театрының яңа премьерасы – Татарстанның атказанган артисты Фәнис Кәлимуллинның юбилее хөрмәтенә яңартылган «Умырзая» спектакле турында яза, Фәнискә юбилей уңаеннан «халык артисты» исеме бирелеп өлгермәвенә борчыла.

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