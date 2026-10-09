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Психолог Трифонова объяснила родителям, как проявляется депрессия у подростка

Медицинский психолог Ирина Трифонова перечислила признаки депрессии у подростков, которые расходятся с привычными ожиданиями.

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