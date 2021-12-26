Законодатель

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Политолог оценил возможность выступления Турции против России в Донбассе

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров прокомментировал вероятность выступления Турции Сообщение Политолог оценил возможность выступления Турции против России в Донбассе появились сначала на Листай.

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