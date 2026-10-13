Почему военные эксперты говорят о новой фазе конфликта и изменении баланса сил

Военные конфликты XXI века всё меньше напоминают классические кампании прошлого столетия. На первый план выходят не только количество танков и численность армий, но и способность государства быстро адаптироваться: производить вооружение, вести разведку, применять беспилотные системы, защищать коммуникации и сохранять устойчивость экономики.
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