Актера из сериала "Слово пацана" арестовали на два месяца по делу об убийстве

Базанов действовал в составе группировки, которая совершала разбойные нападения на граждан и их убийство на территории Москвы Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца — до 20 февраля 2024 года — арестовал актера Сергея Базанова, который сыграл члена банды "Универсам" в сериале "Слово пацана.