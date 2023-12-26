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Актера из сериала "Слово пацана" арестовали на два месяца по делу об убийстве

Актера из сериала "Слово пацана" арестовали на два месяца по делу об убийстве

Базанов действовал в составе группировки, которая совершала разбойные нападения на граждан и их убийство на территории Москвы Замоскворецкий районный суд Москвы на два месяца — до 20 февраля 2024 года — арестовал актера Сергея Базанова, который сыграл члена банды "Универсам" в сериале "Слово пацана.

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