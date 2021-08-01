Русская весна

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России предрекли три года борьбы с коронавирусом

России предрекли три года борьбы с коронавирусом

Пандемия коронавируса не отступит в ближайшие три года, так как у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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