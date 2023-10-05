Россиянке грозит 7 лет лишения свободы за упаковку чая из Колумбии

46-летней россиянке, вернувшейся с отдыха из Колумбии, может грозить длительное нахождение за решёткой из-за пачки чая «Aromatica de Coca» стоимостью около 50 копеек, поскольку в составе травяной смеси содержится 12 граммов измельченных листьев коки.