«Одиссея» Нолана вызвала в волну интереса тверичан к оригинальной поэме и мифам Древней Греции

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVdwWWYnez Новый эпический боевик сценариста и режиссёра Кристофера Нолана «Одиссея» (18+), основанный на одноимённой поэме Гомера, стал одной из самых обсуждаемых кинокартин по всему миру.