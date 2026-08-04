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«Одиссея» Нолана вызвала в волну интереса тверичан к оригинальной поэме и мифам Древней Греции

«Одиссея» Нолана вызвала в волну интереса тверичан к оригинальной поэме и мифам Древней Греции

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVdwWWYnez Новый эпический боевик сценариста и режиссёра Кристофера Нолана «Одиссея» (18+), основанный на одноимённой поэме Гомера, стал одной из самых обсуждаемых кинокартин по всему миру.

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