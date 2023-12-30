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Подлый удар по Белгороду: Нюанс, о котором не стали говорить громко

Подлый удар по Белгороду: Нюанс, о котором не стали говорить громко

Подлый удар в разгар выходного дня накануне праздника - по центру Белгорода. Жители региона, как это ни печально, привыкли к обстрелам приграничных территорий, однако нынешний удар был первым столь массированным и смертоносным.

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