Подлый удар по Белгороду: Нюанс, о котором не стали говорить громко

Подлый удар в разгар выходного дня накануне праздника - по центру Белгорода. Жители региона, как это ни печально, привыкли к обстрелам приграничных территорий, однако нынешний удар был первым столь массированным и смертоносным.
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