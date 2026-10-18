Ущерб от атак на Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России превысил триллион рублей, из которых более 560 млрд рублей приходится на инфраструктуру Донбасса и Новороссии.
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