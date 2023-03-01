Театр абсурда

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Евгений Пригожин прокомментировал назначение родственницы Порошенко директором Манежа

Евгений Пригожин прокомментировал назначение родственницы Порошенко директором Манежа

Что думают бойцы ЧВК «Вагнер» о назначении родственницы экс-президента Украины Петра Порошенко директором учреждения культуры Петербурга, как команда губернатора Беглова, возможно, расхищает бюджет Северной столицы и как жителям города лучше всего поступить с вороватыми чиновниками Десятки тысяч жителей Петербурга высказали возмущение странными кадровыми решениями команды губернатора Александра Беглова, назначившей директором одного из крупнейших учреждений культуры Северной столицы, — Центрального выставочного зала «Манеж», — Анну Ялову, родственницу экс-президента Украины Петра Порошенко.

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