В Оренбургской области перед судом предстанет женщина за фиктивную регистрацию иностранцев — дело направлено в суд

В Октябрьском районе Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан: местная жительница за вознаграждение зарегистрировала у себя пятерых иностранцев, фактически не предоставляя им жильё.
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