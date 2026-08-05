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В Оренбургской области перед судом предстанет женщина за фиктивную регистрацию иностранцев — дело направлено в суд

В Оренбургской области перед судом предстанет женщина за фиктивную регистрацию иностранцев — дело направлено в суд

В Октябрьском районе Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о фиктивной постановке на учёт иностранных граждан: местная жительница за вознаграждение зарегистрировала у себя пятерых иностранцев, фактически не предоставляя им жильё.

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