Заключительный сезон сериала "Корона" выйдет в двух частях

Заключительный сезон драматического сериала “Корона” будет состоять из двух частей. Согласно анонсу Нетфликс (Netflix), первые четыре эпизода шестого сезона дебютируют на стриминге 16 ноября 2023 года.
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