Зловещий Фейд-Раута в новой фичуретке второй “Дюны” Кажется, авторы рекламн...

Зловещий Фейд-Раута в новой фичуретке второй “Дюны”Кажется, авторы рекламной кампании фильма “Дюна 2” (Dune: Part Two) решили пойти по пути фичуреток – притормозили выход трейлеров и начали закидывать зрителей коротенькими видео о съемках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)